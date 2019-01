El miércoles por la noche, durante un par de horas, alrededor de 60 vecinos cortaron la esquina de calles Chascomús y Crouzelles como hacer sentir su reclamo que continuará en la jornada del jueves.

López sostuvo que el año pasado CALF instaló dos postes y dos transformados que no están conectados. "Ahora nos dicen que no hay personal, que no hay postes. Ya se nos acabó la paciencia", enfatizó López que responsabilizó tanto a la cooperativa como las autoridades municipales por no cumplir con lo prometido.

reclamo valentina norte rural1.jpg

"Se tienen que hacer cargo y no nos vamos a mover hasta no encontrar una respuesta desde el Municipio", adelantó el vecinalista sobre la posición que mantendrían en el corte de la Autovía.

La manifestación del miércoles por la noche no perjudicó, como en otras ocasiones, la prestación del servicio de transporte público.