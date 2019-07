“Se hizo el trabajo, pero el EPAS dice que no está habilitada. Una vez que terminaron la conexión de las cloacas, el personal incluso ayudó a los vecinos a conectarse, se empezó a usar y ahora tenemos desagotes cloacales en el medio de la calle”, señaló la vecina.

Aseguró que, pese a los reclamos por la vía escrita ante el municipio, e incluso contacto mediante con la Defensoría del Pueblo, aún no han tenido ninguna respuesta ni solución al problema que los afecta.

“El EPAS nos dijo que no estamos conectados a ninguna colectora y que tenemos 24 horas para desconectar porque no van a venir a desagotar ni una cámara. Hace dos semanas las cloacas viene para atrás”, sostuvo Rosa.

Al tiempo que agregó: “Hace tres meses que estamos conectados. Ahora teneos 24 horas para desconectarnos y no usar más ese servicio. La gente ya no tiene pozo ciego. No sabemos qué hacer”.