A modo de broma, el reconocido piloto de rally contó que su tarea es testear la comida. Aunque lo cierto es que está trabajando para su objetivo real que es armar una franquicia para 2018. Quiere copar la comarca petrolera con un buen servicio de comidas al paso.

“Estoy con un emprendimiento gastronómico en Cutral Co que me lleva todo el día, por lo que no voy a salir”, expresó Cancio en relación con su nueva tarea. Eso sí, de vacaciones ni hablar.

El verano del corredor es en la empresa de la familia. “Estoy trabajando nada más. Como viajo todo el año, en esta parte ayudo en la empresa para que mi padre y otros compañeros puedan salir de vacaciones. Se van varios y hay que cubrirlos”, admitió el piloto que espera la puesta a punto de su auto para una nueva temporada en el Nacional que comenzará el 23 de febrero en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Para todos los gustos

Cancio, conocedor de la Comarca, entendió que había una demanda por algo nuevo y pisó a fondo con su carro. “Queríamos hacer algo bueno en Cutral Co, que es una ciudad muy petrolera. En algunos sentidos tiene servicios. Pero yo como cliente quería algo distinto. La idea es tener una franquicia y apostamos todo a eso”, analizó Ale, que este año también estará corriendo en Chile.

“Vamos a tener un menú vegetariano y mucha variedad de carne. Hasta hamburguesas de búfalo y cordero, para que nadie se quiera ir de la ciudad”, bromeó Cancio.

