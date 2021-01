Vendían por las redes una vivienda social adjudicada

En diálogo con LU5, el funcionario señaló que “la mujer dijo que no quería vender la casa y que quien publicaba el aviso era otra persona. Iniciamos acciones legales contra quien la publica porque es un intento de defraudación”.

Sampablo dijo que en el organismo provincial recibieron 200 advertencias, ya sea por teléfono o por mensajes de vecinos, que daban cuenta de la intención de comercialización de una vivienda adjudicada hace menos de un año.

“Las entregamos a los adjudicatarios hace siete meses. Lo primero que uno hace es enojarse, igual que quienes lo leen”, admitió Sampablo, al tiempo que aclaró que las adjudicaciones de las viviendas son para quienes las necesitan.

Sostuvo que, en las redes, se ofrecía la vivienda en 3 millones de pesos, “y decía impecable, cuando la vimos, la pudimos identificar. Administrativamente está bien. No publicitamos el nombre de la mujer, que estaba angustiadísima, no sé si porque nos enteramos de lo que pasó o porque fuimos”.

Señaló que fue una situación incómoda para todos, en la que la adjudicataria aseguró no tener relación alguna con la persona que publicitaba la venta de su casa. Esa persona “está vendiendo una cosa que no es de ella, es del Estado porque no la han pagado”, agregó el funcionario y aclaró que cuando el adjudicatario ocupe la vivienda y pueda comprarla al Estado, recién ahí puede venderla o alquilarla.

No obstante, dijo que hay excepciones de casos en que las viviendas aún no están del todo pagas, pero el IPVU autoriza que sean alquiladas. Son excepcionales y responden a situaciones de salud del adjudicatario o bien a una mudanza por trabajo, como en el caso de los efectivos de las fuerzas de seguridad.

“Quiero profundizar en algo. Por qué una persona que le das una vivienda la vendería, si se supone que la necesita”, se preguntó el funcionario. “Primero, hay alguien que la compra; segundo, la vende menos de lo que vale. Si esa persona está acostumbrada a vivir en una toma, vuelve a esa situación. Hay un aprovechamiento del que la compra, no es solamente el que la vende”, reflexionó Sampablo al tiempo que indicó que hay un aprovechamiento por una vulnerabilidad económica y social.