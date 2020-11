Vendió los binoculares del abuelo y el comprador se los devolvió: había ladrillos en la caja

El joven relató que le hizo un favor a su abuelo, que por la pandemia y los distintos gastos, necesitaba dinero. "Tenía esos binoculares que usó una sola vez y estaban en perfecto estado. Me dijo que si lo podía vender y claro, lo hice, pero ahora no tenemos ni la plata ni el producto", explicó.

La venta se realizó el pasado 25 de octubre y un día después, Romero mandó el producto hacia tierras neuquinas. El 29 del mismo mes, el cliente de Neuquén dijo que el producto estaba fallado, porque "veía doble" y regresó el mismo a Buenos Aires. "Cosa que no puede ser, yo cuando lo mandé estaba en perfecto estado a no ser que la empresa de envíos lo haya golpeado", agregó el bonaerense.

Este jueves Romero fue a la oficina del Correo a retirar la devolución. Al salir, se da cuenta que algo "no andaba bien" y lo abrió en medio de la calle. "Al verlo, me volví de nuevo a la oficina a pedir explicaciones, pero las chicas del correo me dijeron que ellas no tenían nada que ver, que debía hacer la denuncia por Mercado Libre", aseguró.

Ante la queja que llevó a cabo en la empresa de compra y venta, la respuesta que tuvo fue: "Sentimos que no hayas recibido la devolución de tu comprador. En este caso, como ya te cubrimos por situaciones similares anteriormente, no podemos devolverte el costo del producto".

A lo que Romero dijo que "no hubo nunca un reclamo", más allá de que su producto no le fue regresado en este caso.

Entre la bronca y la resignación, le envió un mensaje al neuquino: "Le puse todo lo que haces así te va a volver de otra manera. No me respondió. Y nada, te quedas con mucha bronca e impotencia. Pero bueno, son cosas materiales. Es un momento de mierda, te sentís estafado, pero bueno, son cosas que lamentablemente pasa. Le pasa a mucha gente", concluyó en declaraciones a LMN.

Compró una notebook por Mercado Libre y recibió un ladrillo

En enero de este año, pasó una situación similar. Patricio Molina había realizado una compra como lo hacen miles de usuarios que utilizan la plataforma de Mercado Libre. En este caso, el producto era una Apple MacBook Pro de 13 pulgadas con un procesador Core i5.

El comprador hizo el reclamo correspondiente a la plataforma y logró que le restituyeran los 110 mil pesos que había pagado. El vendedor, también recibió el mismo monto por la venta.

Ante esa situación, Molina expresó: “Me compré una Macbook y me llegó un ladrillo de madera. Vamos Argentina todavía”. Y agregó: “Hablé con el vendedor y le comenté la situación. Tiene buena reputación en Mercado Libre y me había enviado sin problema la Factura A. Se ve que le pasó esto anteriormente y me mandó fotos de lo que me envió. Me dijo que abriera un reclamo”.

“En este caso el vendedor fue muy precavido y le sacó fotos a todo, entonces tenía pruebas de que efectivamente él me despachó una MacBook y no un ladrillo de madera. Además el vendedor tiene excelente reputación, no tiene deudas ni reclamos ni devoluciones. Vende hace 4 años en Mercado Libre, eso también da una pauta de que el tipo es serio", afirmó Molina.