“Eso es algo que flotaba en la época”, comentó el periodista luego de que la conductora de Infama le recordara que incluyó esa anécdota en su libro Los expedientes. “Hay una foto de Monzón con Susana que generó un mito respecto a lo dotado que era. A partir de ahí, dicen que habría tenido una historia con Mirtha Legrand”, añadió.

Minutos después, leyó al aire un mensaje de la Chiqui que, enfurecida, salió a desmentir el viejo rumor. “Está muy enojada, me niega que haya sido verdad. Bajo ningún punto de vista va a permitir que la vinculen con Monzón porque la relación fue de amistad con su familia”, contó el presidente de APTRA.

Pero la cosa no quedó ahí. Mirtha recogió el guante y aseguró que llevará al ex Intruso a tribunales.

“Es un disparate”, dijo indignada Mirtha en una charla telefónica con el periodista Lio Pecoraro.

“A Carlitos lo conocí una vez que salimos a comer los cuatro con Daniel y Susana y después lo vi en mi programa. Pero nada más, por favor es una infamia”, remarcó.

“Le voy a iniciar una acción judicial”, advirtió y añadió: “Es una maldad, una injuria, de ningún modo lo voy a permitir”.

Al enterarse de la decisión de la señora de los almuerzos, Ventura salió a confrontarla. “A mí me duele, no tengo problema en ir a juicio. Todo lo que dije lo tengo documentado. Ella es una mujer de los medios, sabe cómo es esto. Hubo otros hombres que se vincularon a Mirtha, hubo una tapa de caballeros que estuvieron cerca de ella, yo tengo la lista, pero no pasó nada judicial. Me llama la atención que a esta altura del partido esto la ofenda”, sostuvo.

“Tengo línea directa, me puede llamar cuando quiera. Este no era mi tema de cabecera, lo trajo Pía de algo que yo puse en un libro hace 10 años. Hay mucha gente que me brinda datos específicos. No digo que sea cierto, pero la gente de la época recrea esa versión”, argumentó.