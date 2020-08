Versiones cruzadas por el contacto cero en el norte neuquino

En las últimas horas, había trascendido que era negativo el resultado del hisopado realizado por el Ministerio de Salud de Mendoza a dicho comerciante. Ante esta versión, sin embargo, desde Salud de Neuquén aclararon que dichos resultados no constituyen aportes para la investigación epidemiológica local que se realiza, por lo que no descartaron que el hombre haya sido quien originó los contagios en el norte neuquino.

"El resultado del contacto cero que nosotros recibimos es un resultado de anticuerpos. Un resultado de anticuerpos habla de una infección pasada, por lo cual no es de utilidad para cerrar el caso, así que nosotros seguimos en investigación epidemiológica y no podemos decir si es o si no es. No tenemos información que sea de utilidad", explicó la jefa de la Zona Sanitaria III, Georgina Terranova, en diálogo con LM Neuquén.

"No se puede descartar ni asegurar, ese resultado no sirve para eso. Seguimos estando igual que estábamos antes", enfatizó la médica quien, por esta razón, dijo que también hay otras líneas de investigación abiertas en la comunidad de Las Ovejas.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de la Provincia ratificaron a LMN que el contacto cero de los contagios en el norte neuquino es el proveedor mendocino.

Actualmente hay 20 personas contagiadas de covid en Las Ovejas. En Chos Malal, hay cinco positivos.

El pasado martes, Godoy había asegurado que "el caso cero fue un proveedor de la provincia de Mendoza que ingresó por la Ruta Nacional 40", y afirmó que el camionero estuvo previamente en Chos Malal. Esta hipótesis, sin embargo, nunca fue confirmada por las autoridades de Salud. Terranova subrayó a LMN: "No puedo decir que ese es el caso cero, es una línea y el resultado que tenemos de él no nos sirve para cerrar el caso".

Dio positivo

"El proveedor mendocino, que siempre se ha mostrado colaborador brindando toda la información, se hizo el hisopado en las últimas horas y le dio positivo", indicó a LMN la jefa sanitaria del norte neuquino, Georgina Terranova. Y agregó: "De esta manera se cerró la línea investigativa de uno de los brotes que tenemos".