Veteranos de Guerra dejaron de ir al izamiento en el Cenotafio

Sin embargo, aunque la asistencia al lugar quedó suspendida para los veteranos, desde la institución se pudo garantizar de igual forma el izamiento a través de la ayuda y la voluntad de los trabajadores municipales que se encargan de mantener el lugar.

"La idea es que no vaya nadie. Tengo miedo por la gente grande, la mayoría de los veteranos estamos en situación de riesgo y con algún problema de salud. Los que van en general son los grandes y uno tiene la idea de cuidar a los demás", planteó Herving Vázquez, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén, en contacto con LM Neuquén.

"De enero a enero no conocimos el frío, la lluvia, o el calor a la hora de llevar nuestra bandera a lo más alto posible cada día 2. Pero hoy sentimos la necesidad de preservar por sobre todas las cosas la salud de quienes acuden a la cita impostergable con los caídos. No dejamos de recordarlos: viven en nosotros pero hoy es necesario resguardarse para que la Memoria no se extinga", expresaron los veteranos a través de un comunicado.

Vázquez afirmó que la decisión la tomaron a partir de este mes debido a la gravedad de la situación pandémica en la ciudad y que esperan regresar cuando la situación mejore y el Gobierno disponga nuevas medidas de flexibilización en la circulación de la ciudadanía.

"Seguramente volveremos al Cenotafio pronto. Mientras tanto aguardaremos en nuestras casas con el firme convencimiento de que ya pasó el tiempo de morir por Malvinas: hoy más que nunca debemos vivir por la Gesta y por quienes se quedaron custodiando aquel pedazo de nuestra Patria", apuntaron en el escrito.