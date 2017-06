Veteranos de Malvinas realizan una toma pacífica del PAMI

"Aclaramos que no vamos a cortar la atención de los jubilados e incluso les vamos a llevar mate y tortafritas para desayunar con ellos", dijo esta mañana en declaraciones a LU5 Daniel David, presidente del centro en Neuquén, que adelantó que "se trata de una protesta pacífica en la que nuestro interés es que les dé vergüenza por lo que están haciendo".

El reclamo puntual pasa por la mejora en la calidad de atención y la llegada de prótesis, medicamentos oncológicos, para diabéticos y otras necesidades en materia de salud para los ex combatientes.

"Esto no se puede creer. Nosotros los veteranos aportamos 800 millones de pesos al año a la caja del PAMI y de esos 800 nosotros utilizamos 200, y si el resto del dinero fuera a una caja común que funciona como corresponde estaría bien, pero acá no sabemos qué está pasando", explicó David.

"No se entiende que vivamos en un país en donde dejamos que el Pami no ayude a un veterano de guerra que está terminal. Con el perdón de la palabra el que hace eso es un hijo de re mil putas", afirmó el titular del centro de veteranos de Malvinas, que aseguró que la protesta "no es contra ningún gobierno, pero esperemos que los que gobiernan por fin se despierten".