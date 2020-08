“El sábado a las 20 salimos con mi cuñada, que es una persona discapacitada, con destino a Alta Gracia, Córdoba, para ver a mi hija que tiene cáncer de mama de grado 4. Íbamos con permisos nacionales y la historia clínica de mi hija. No tuvimos problemas en ninguno de los controles ni en Río Negro, ni en La Pampa”, señaló Pablo Muse, en diálogo con LU5.

El hombre relató que al llegar a la localidad cordobesa de Huinca Renancó la policía caminera lo hizo esperar un par de horas hasta que llegara el personal del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). “Cansados, dormimos una hora. Luego llegaron dos enfermeras, me tomaron los datos. Me hicieron el test y tuve que ingresar una web del COE, donde tenés que ir informando por donde vas. Me llegó el mensaje al WhatsApp y le avisé a la Policía, pero me mandaron al auto a esperar”, contó Pablo.

De ahí en adelante comenzó una odisea. Muse detalló que se sintió maltratado por el personal policial que no supo comprender la necesidad del viaje sino que tuvo que manejar de regreso a la provincia. “Los permisos nacionales no sirven. Cuando llegas a Córdoba no sirven. Tenía que ingresar con el hisopado, 48 horas antes”, agregó.

En ese sentido, el vecino de Plottier contó que se realizaó un nuevo test porque daba “dudoso” pero a la media hora le negaron el ingreso y le pidieron que regrese a Neuquén. "Nunca vi los test y a mi cuñada ni le piden los datos, pero le da negativo y a mí los dos dudosos", agregó en declaraciones a LU5.

Muse detalló que estuvieron desde las 8 a las 13 del domingo en Huinca Renancó, a partir de ese momento lo escoltó un patrullero de la Policía de Córdoba hasta el límite con La Pampa. “Me dijeron que no podía ir al baño y me enojé porque mi cuñada necesitaba ir al baño. Terminamos yendo al baño de la Policía de La Pampa. No podíamos comprar nada, ni agua ni galletitas, lo hizo un empelado por mí", sostvo.

El hombre dijo que desde ahí hasta 25 de Mayo tuvo que conducir sin parar e intentó hacerlo para descansar pero no se lo permitieron. Incluso tuvo que acompañar a su cuñada a hacer sus necesidades en medio del campo con su silla de ruedas. Además, aseguró que en total lo escoltaron ocho móviles policiales desde Córdoba.

“Casi 40 horas de viaje manejé. Es una locura. Una falta de respeto total, con una prepotencia inaudita. Nunca me imaginé algo así, sobre todo cuando viajaba con una persona con discapacidad. Íbamos a Córdoba, mi cuñada se quedaba ahí, yo iba a ver a mi hija que tiene cáncer de mama estadio 4, iba con todos los permisos y no me dejaron. Mi hija sabía que íbamos, la destrozaron completamente, no le importa nada a nadie”, se lamentó.