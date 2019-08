Victoria's Secret sumó a su equipo a una modelo trans

La noticia causó un gran revuelo a nivel mundial. La compañía transita un cambio en sus estereotipos y lo evidenció al cancelar su Fashion Show, el cual se celebraba ininterrumpidamente desde 1996.

Valentina se mostró muy orgullosa de contribuir a la representación de la diversidad y el colectivo trans en una marca con tanto impacto social. Cabe destacar que no es el primer hito que consigue la sudamericana: ya fue portada de importantes revistas de moda, como Vogue, y desfiló para firmas internacionales. También estuvo presente en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, España, donde desfiló para varias firmas españolas entre las que se encontraban Andrés Sardá, The 2nd Skin & Co y Miguel Marinero.

De esta manera, Valentina se sumó así a un listado de fichajes con el que Victoria’s Secret busca renovar su imagen y convertirse en una firma mucho más inclusiva. Desde la contratación de la activista Leomie Anderson, que participa en varias causas por el empoderamiento de la mujer, a Alexina Graham, la primera pelirroja de la firma, y Bárbara Palvin, que tuvo que hacer frente a los peores comentarios por no ser “lo suficientemente flaca”.

Sampaio nació en Aquiraz, Ceará, al norte de Brasil, el 10 de diciembre de 1996. Su madre es maestra y su papá, pescador. A los 8 años, su psicólogo la identificó como transgénero, pero no comenzó a llamarse Valentina hasta los 12 años y se niega a revelar cómo se llamaba antes. Estudiaba Arquitectura pero abandonó dedicarse al mundo de la moda.

Contrarrestando a las críticas

Desde comienzos del año pasado, la firma de lencería Victoria’s Secret viene sufriendo un boicot internacional que fue impulsado por la modelo Robyn Lawley.

A través de una campaña viral que utiliza la consigna ”We Are All Angels (todas somos ángeles)”, se elevaron protestas y críticas contra la compañía estadounidense acusándola de no ser inclusiva y marcar un estereotipo en la belleza de la mujer.