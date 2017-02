Vidal llamó a los docentes a nueva reunión paritaria

Buenos aires.- El gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes a una nueva reunión paritaria con el objetivo de destrabar la negociación en la provincia, luego de que los sindicatos de maestros a nivel nacional anunciaran un paro en todo el país para el 6 y 7 de marzo próximos.

La cita de la administración que conduce la gobernadora María Eugenia Vidal es hoy a las 17 en el Ministerio de Economía, misma sede en la que se desarrolló la reunión el jueves pasado. Los funcionarios trabajan contra reloj para terminar de delinear una “nueva propuesta”.

El gobierno provincial ofreció un aumento del 18% en cuatro cuotas trimestrales ajustables por inflación, pero los gremios rechazaron la propuesta y solicitan recuperar entre 8 y 10 puntos del salario, por la pérdida del poder adquisitivo durante 2016, y un 25% de aumento para este año. Además, reclaman la convocatoria a una paritaria nacional docente por parte del Ministerio de Educación de la Nación, según reafirmó ayer a la mañana la secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre. “Lo grave no es el paro del 6 y 7 de marzo, lo grave es que no nos han convocado a la paritaria nacional. Nosotros queremos ir el 6 y 7 a clase, pero el Ministerio de Educación de la Nación no nos ha convocado para discutir la paritaria nacional”, manifestó Torre.

Por su parte, el director de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, afirmó en declaraciones a la prensa que “si no se puede negociar, el gobierno bonaerense utilizará todas las herramientas constitucionales y legales para garantizar el ciclo lectivo”.

Otra: Los funcionarios bonaerenses trabajan para delinear otra propuesta ¿mejor?