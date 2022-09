Video: así fue el momento de la explosión en la refinería en Plaza Huincul

Un video muestra el momento exacto en el que se produce la explosión en la refinería New American Oil (NAO) de Plaza Huincul este jueves a las 4 de la madrugada, que dejó al menos tres muertos.

El segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, Ernesto Karstan, precisó que tras más de tres horas de trabajo en el lugar todavía no pueden contener los focos en el lugar.

Incendio horizontal momento.mp4

Según Giusti las personas desaparecidas serían operarios que estaban adentro de la planta al momento de la explosión. "No tenemos datos certeros de quiénes son, no sabemos la cantidad, la empresa no nos da la cantidad de operarios que había al momento del hecho", afirmó.

En el lugar trabajan decenas de bomberos, entre los de Plaza Huincul y Cutral Co, al tiempo que cuentan con apoyo del Complejo Industrial YPF.

Incendio horizontal.mp4

Sin embargo, tanto los Bomberos como Giusti afirmaron que hay problemas con el abastecimiento de agua. "Están solicitando camiones cisterna con agua. El EPAS habilitó un cargadero y están pidiendo a los municipios cercanos", precisó el titular de Defensa Civil.

Producto de la intensa circulación de gente, en el lugar se realizan caminos alternativos para la entrada y salida de vehículos de emergencia.