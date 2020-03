Si bien en la provincia de Neuquén aún no hay ningún caso confirmado de coronavirus -de los 16 casos sospechosos, nueve fueron descartados- las fuerzas le están pidiendo a los vecinos de diferentes localidades que no salgan de sus casas.

Alejandro Polizzo on Twitter Avenida Argentina, centro de Neuquén, móvil de Gendarmeria emite mensaje por autoparlante, ahora 20.15 hs. pic.twitter.com/sDhcss3ViM — Alejandro Polizzo (@alepolizzo) March 18, 2020

Embed

Embed

En tanto, desde la Policía de Neuquén informaron que se encuentran haciendo controles en diferentes rutas de la provincia, para evitar que las personas se trasladen a destinos turísticos. “A quienes se detecte que están viajando con fines turísticos, no lo va a poder hacer. Hay un orden y por eso se está pidiendo el DNI”, explicó el comisario Daniel Asselborn.

En este sentido, señaló que las personas que tengan DNI en Río Negro pero tengan que viajar a la ciudad de Neuquén para trabajar, no tendrán problemas para hacerlo. "La provincia no se cerró como Chaco que no entra ni sale nadie, sólo queremos evitar los viajes con fines turísticos. Por eso, si se demuestra que es para trabajar en Neuquén, no va ha haber problemas", agregó.

Elva Carballo IG carballoelva on Twitter #Neuquén - #Ahora retenes de policía y gendarmería sobre la ruta Nacional 22 a la altura de la báscula de Senillosa. Hacemos volver a quienes viajan a la cordillera y no tienen domicilio en ninguna ciudad lacustre. pic.twitter.com/hKw8YQM1vD — Elva Carballo IG carballoelva (@ElvaCarballo) March 18, 2020

Dada la emergencia sanitaria y la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), varios fueron los destinos turísticos de todo el país que decidieron cerrar sus ingresos como por ejemplo, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

LEÉ MÁS

Hay 19 nuevos infectados confirmados en el país y el total es de 97

Los colectivos de Koko y Pehuenche funcionarán de forma normal en todo el Alto Valle