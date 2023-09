Video: el golazo de un argentino que fue nominado al Premio Puskas

Álvaro-Barreal-Premio-Puskas.mp4

En aquel partido contra Pittsburgh Riverhounds, a los 26 minutos del segundo tiempo se dio la combinación argentina para marcar el golazo nominado al Premio Puskas. Sucede que Luciano Acosta lanzó un córner con destino a la medialuna del área, donde se encontraba Álvaro Barreal, quien sin dominar la pelota le pegó de lleno para colgarla de un ángulo y hacer delirar a los hinchas.

La alegría no sólo se dio por el gol que dio la clasificación, sino que aumentó la importancia del tanto al darse a conocer que está nominado entre los 11 tantos que eligió la FIFA como los mejores de la temporada.

El resto de los jugadores nominados a este premio son:

Sam Kerr: Australia vs Inglaterra - Copa Mundial Femenina

Brian Lozano: Atlas FC vs CF América - Liga MX Clausura

Gilherme Madruga: Novorizontino vs Botafogo FC-SP - Serie B

Ivan Morante: UD Ibiza vs Burgos - Segunda División

Linda Caicedo: Alemania vs Colombia - Copa Mundial Femenina

Julio Enciso: Brighton vs Manchester City - Premier League

Seong-Jin Kang: Jordania vs República de Corea - Copa de Asia Sub-20 de la AFC

Nuno Santos: Sporting vs Boavista - Primeira Liga

Ashat Tagybergen: Kazajistán vs Dinamarca - Clasificatorios para la Eurocopa de la UEFA

Beatriz Zaneratto: Brasil vs Panamá - Copa Mundial Femenina

Premio Puskas.mp4

En lo que respecta a la elección del mejor gol, los Premios Puskas le permiten a la gente que elija cuál es el mejor gol, por lo que todos pueden ingresar a votar a la página oficial de FIFA. Allí deberán registrarse y ordenar del primero al tercero cuál les parece que fue el mejor gol.