Un compañero de Messi en el Inter Miami contó si hablan en inglés: "Es impresionante lo que dice"

Lionel-Messi-1.jpg

Ahondando en lo que respecta el idioma, contó: “Él habla solamente en español así que hay algunos que no entienden como DeAndre (Yedlin), pero se lo nota muy motivado y todo lo que dice es muy correcto y es para ayudar al equipo"

Ante el hecho de hablar únicamente en español, se lamentó por el hecho de que algunos de sus compañeros no pudieran entenderlo: "Me encantaría que todos pudiesen entenderlo".

"Es impresionante todo lo que dice. Por ejemplo, contra Los Ángeles dijo que era un partido difícil pero también era un desafío para nosotros, no solo para demostrar que podíamos entrar a los Playoffs sino para demostrar que podíamos ser campeones. Lo dijo de una manera demandante. No suele hablar mucho, es más de miradas. Pero cuando habla, habla. Es impresionante”, comentó aún obnubilado por su presencia y su mentalidad.

Lionel-Messi-2.jpg

En lo que respecta a las primeras charlas entre él y Lionel Messi, Benjamín Cremaschi reveló: “La primera vez que le hablé, posiblemente la vez que tenía más nervios, fue la segunda vez que lo vi. Me acerqué para ver cómo estaba, cómo se estaba sintiendo en esos primeros días de entrenamiento, solo una conversación general. Pero él es uno más, no quiere ser tratado diferente, eso es lo que más me sorprendió".

"Es increíble que en mis primeros años como profesional pueda ser parte de lo que está sucediendo. Es excitante tener a estos compañeros y seguro que seguiremos creciendo. Pero obviamente tenemos que seguir trabajando”, concluyó exponiendo su felicidad por estar acompañado de Messi en esta etapa de su carrera.