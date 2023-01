Video: la tormenta de tierra que tapó todo un pueblo en Chaco

“Toda la tierra en la provincia está trabajada pero no se estaba sembrando nada, porque la humedad del suelo se encuentra en torno al 2 y 3%, y muchos productores lamentablemente ya han decidido no continuar con la campaña agrícola, porque no había humedad suficiente para sembrar”, dijo a Infobae el productor y representante de la Federación Agraria de Chaco, Martín Spada.

El fenómeno climático es poco común en el país, pero debido a la deforestación los vecinos de distintas localidades chaqueñas están comenzando a tener este tipo de escenarios con más frecuencia.

“No es Arabia, es Gancedo, provincia de Chaco”, comentó uno de los usuarios que compartió un video en el que registró cómo se vivió la tormenta de tierra desde su casa. Fueron varios los vecinos que lograron captar el impactante acontecimiento desde distintos ángulos de la ciudad y que en pocos minutos los dejó completamente a oscuras.

Tormenta de tierra en Chaco

Las filmaciones fueron compartidas en Twitter donde rápidamente tuvieron gran difusión. Los usuarios de la red social apuntaron contra la actividad agropecuaria desarrollada en ese sector y la culparon por la tala indiscriminada.

De todas formas, Gancedo no es la única localidad de Chaco que se encuentra envuelta en esta problemática. General Pinedo también se convirtió en víctima de este fenómeno climático, que cada vez es más común en la región.

Allí, un usuario mostró cómo la nube se acercó a gran velocidad hacia su vehículo, mientras circulaba por la ruta, hasta que el polvo lo cubrió por completo y lo único que se podía ver eran las luces de su camioneta.

En Charata, otra localidad de la provincia, también se vivió un clima particular. A través de la misma red social, un usuario mostró cómo el granizo azotó de forma violenta a esa zona de la provincia.