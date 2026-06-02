Crisis en Flybondi: crece la incertidumbre en la aerolínea luego de la cancelación de vuelos

La empresa low cost opera actualmente con solo dos aviones. Más de 2000 pasajeros perdieron sus vuelos.

La aerolínea low cost Flybondi sumó un nuevo capítulo en la crisis económica que atraviesa desde hace un tiempo. Este lunes 1 de junio, la empresa operó con un solo avión en servicio en todo el país.

Esta situación obligó a las autoridades a cancelar 12 de los 14 vuelos programados. Además, esto dejó a más de 2.200 pasajeros sin la posibilidad de viajar .

La compañía low cost llegó a posicionarse como una de las principales alternativas para vuelos de cabotaje, sin embargo ahora atraviesa un escenario crítico.

Según trascendió, de las 13 aeronaves Boeing 737-800 que integran oficialmente la flota de la empresa, apenas una se encontraba en condiciones de volar durante la jornada de ayer.

Actualmente, la compañía tiene solamente dos aviones operativos y otros 11 fuera de servicio debido a problemas relacionados con el mantenimiento y el pago de contratos de leasing.

Vuelos cancelado Flybondi (9) Claudio Espinoza

Usuarios, los principales afectados

La situación impacta de lleno en los usuarios. De acuerdo con datos de la consultora Adventus, Flybondi acumula más de 2.500 vuelos cancelados en los últimos meses y alrededor de 350.000 pasajeros afectados.

Solo durante la temporada de verano 2025-2026 la aerolínea suspendió 165 vuelos en una sola semana, perjudicando a más de 31.000 viajeros.

Los números operativos reflejan la magnitud de la crisis. En mayo, la puntualidad de la compañía fue de apenas 26,64%, mientras que casi el 47% de los vuelos programados terminaron cancelados. En contraste, otras aerolíneas que operan cabotaje registraron niveles de puntualidad cercanos al 90% y porcentajes mínimos de cancelación.

flybondi.png Las actas de infracción a Flybondi son por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo aviso y quejas de pasajeros.

Cuáles son los motivos de la crisis

La crisis operativa de Flybondi viene acompañada por una compleja situación financiera. Fuentes del sector señalan que la empresa necesitaría al menos 25 millones de dólares para recomponer parcialmente sus operaciones y volver a poner en funcionamiento parte de la flota actualmente paralizada.

Además, trascendió que dos aeronaves enviadas al exterior para tareas de mantenimiento no pudieron regresar al país debido a deudas cercanas a los 5,5 millones de dólares con proveedores internacionales. A esto se suman embargos judiciales sobre cuentas de la compañía derivados de reclamos laborales y acuerdos incumplidos.

En paralelo, Flybondi atraviesa una importante reestructuración interna. En las últimas semanas dejó la empresa Mauricio Sana, quien había sido una de las figuras más relevantes de la aerolínea durante más de siete años. También se alejaron otros integrantes de la conducción, entre ellos responsables de las áreas comercial y de comunicación.

Vuelos cancelado Flybondi (14) Claudio Espinoza

El futuro de Flybondi, bajo la lupa

La compañía pasó a estar controlada en 2025 por el fondo COC Global Enterprise, vinculado al empresario Leonardo Scatturice. Desde entonces se produjeron diversos cambios en la estructura directiva, mientras continúan los intentos por revertir una situación que genera preocupación tanto en el sector como entre los pasajeros.

El deterioro también impactó en la red de rutas. Flybondi anunció recientemente la cancelación de su conexión entre Puerto Iguazú y Lima, que había sido inaugurada apenas unos meses atrás. La empresa argumentó baja demanda, aumento de costos operativos y el encarecimiento del combustible.

Con una participación de mercado que cayó hasta cerca del 10% del cabotaje nacional y una operación cada vez más limitada, el futuro de la aerolínea low cost aparece rodeado de incertidumbre.