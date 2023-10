Video retro: así fue la terrible pelea de Andrea Rincón y Mónica Farro en Intrusos

"Me parece que hay cosas que no hay que contar cuando uno está con alguien", decía Farro entonces sobre el picante comentario de Rincón que aseguró que una ex pareja de la uruguaya le tiró onda. "Yo no lo conté, lo vieron todo", se defendió Andrea. "Esa persona ya no está conmigo, me interesa muy poco", remarcaba Mónica.

Lo que vino, fue peor. Rincón le remarcó a su colega que le molestó que hiciera referencias sobre el "tema drogas, es bastante delicado porque es una enfermedad" ya que le cuestionó que la tratara de "drogadicta" en el programa. "Dije estarás drogada. Cada uno se hace cargo de sus cosas", respondió Mónica sin quedarse atrás.

Enojadísima, Andrea le tiró: "La cornuda eras vos, no yo". "Nena, qué te pasa", le dijo Farro cuestionando su actitud en la charla que pasó a ser a los gritos.

"Si sos cornuda, bancatela", cuestionó Rincón para tirar más leña al fuego. "Si sos drogadicta, bancatela", retrucó Farro, dando a entender luego que ella había dicho otra cosa y no lo que decía Andrea.

Embed - La histórica pelea de Mónica Farro con Andrea Rincón en "Intrusos"

Más furiosa aún y entre gritos, la morocha no se quedó callada: "Yo que culpa tengo que no lo hagas sentir hombre a tu marido y me tenga que venir a buscar a mí". "Te lo mando con moño, estás loca", le respondió la uruguaya que a esa altura no podía frenar la situación. "A ese cachivache no lo toco ni con un punta láser", retrucó Rincón antes de largarse a llorar tras ese duro cruce entre ambas ocurrido hace diez años.

Un ex de Belén Francese confirmó que hizo un trío con Andrea Rincón

El conflicto desatado entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH: Podemos Hablar ha tomado un giro sorprendente, ya que Martín Witty, una expareja de Francese, ha decidido compartir detalles de un supuesto trío sexual que involucra a ambas celebridades. Esta explosiva revelación arroja nueva luz sobre el altercado entre las dos artistas y levanta más suspicacia.

9.JPG

Witty no dudó en hablar sobre su experiencia durante una fiesta organizada por la legendaria Moria Casán, que tuvo lugar durante una temporada de verano. Según Witty, en medio de la fiesta, la atmósfera se volvió más intensa cuando Andrea Rincón se unió al evento. El bailarín relató: "Ellas habían hablado en un pasillo en la habitación donde estuvieron los besos, abrazos y un poco de llanto. Besos en la boca, jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales".

La situación se volvió aún más confusa cuando Martín Witty, quien estaba esperando a que Belén Francese regresara, se dio cuenta de que la tercera persona involucrada era Andrea Rincón. Sorprendentemente, Witty expresó su entusiasmo por la situación y dijo: "Me encantó. Dije 'Gracias a Dios por tanto'. No se podía pedir más para esa noche".

“Yo estaba en la cama esperando que vuelve Belén y veía la figura de dos mujeres, no sabía que estaba Andrea. Yo con Belén tenía una relación, no sabría decirte si fuimos novios. A mí me pasaron cosas muy lindas con ella”, expresó.

“Cuando entran a la habitación, Andrea le dice a Belén: ‘Ah, no estás sola, no estás sola’. Yo creo que fui un instrumento en ese momento. Yo estaba en una cama intimando con quien era como mi pareja”, agregó.

Sin embargo, la revelación de Witty sobre este episodio no concluye de manera alegre. Según él, Belén Francese se sintió incómoda y celosa de la situación, lo que llevó a un quiebre en el encuentro.