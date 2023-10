Un ex de Belén Francese confirmó que hizo un trío con Andrea Rincón: “Fue…”

Witty no dudó en hablar sobre su experiencia durante una fiesta organizada por la legendaria Moria Casán, que tuvo lugar durante una temporada de verano. Según Witty, en medio de la fiesta, la atmósfera se volvió más intensa cuando Andrea Rincón se unió al evento. El bailarín relató: "Ellas habían hablado en un pasillo en la habitación donde estuvieron los besos, abrazos y un poco de llanto. Besos en la boca, jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales".

La situación se volvió aún más confusa cuando Martín Witty, quien estaba esperando a que Belén Francese regresara, se dio cuenta de que la tercera persona involucrada era Andrea Rincón. Sorprendentemente, Witty expresó su entusiasmo por la situación y dijo: "Me encantó. Dije 'Gracias a Dios por tanto'. No se podía pedir más para esa noche".

Cómo fue la situación según contó el ex de Belén Francese

“Yo estaba en la cama esperando que vuelve Belén y veía la figura de dos mujeres, no sabía que estaba Andrea. Yo con Belén tenía una relación, no sabría decirte si fuimos novios. A mí me pasaron cosas muy lindas con ella”, expresó.

“Cuando entran a la habitación, Andrea le dice a Belén: ‘Ah, no estás sola, no estás sola’. Yo creo que fui un instrumento en ese momento. Yo estaba en una cama intimando con quien era como mi pareja”, agregó.

Sin embargo, la revelación de Witty sobre este episodio no concluye de manera alegre. Según él, Belén Francese se sintió incómoda y celosa de la situación, lo que llevó a un quiebre en el encuentro. Witty se encontró en medio de esta intensa situación y no sabía cómo manejarla.

Los dichos de Martín Witty pintan una imagen totalmente diferente de lo que ocurrió esa noche en comparación con las declaraciones anteriores de las dos celebridades. Belén Francese había compartido una anécdota en la que insinuaba que Andrea Rincón había intentado seducirla, desencadenando una acalorada discusión en el programa de televisión.

El reclamo del ex de Belén Francese por el escándalo del fin de semana

En contraste, la versión de Witty muestra un escenario más complejo y sugiere que hubo un involucramiento íntimo. “Yo cuando las vi dándose un beso y tocándose no me alarmé porque es algo que vi durante toda mi carrera. (...) No sé por qué ahora se rasgan las vestiduras”, cerró el ex de Belén Francese.