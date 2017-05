Video: una mujer le dijo de todo a Guillermo Moreno en una plaza

El ex funcionario kirchnerista fue abordado en la plaza de Kennedy y avenida Colombia, la mujer lo siguió y le reprochó por su gestión y la de Cristina Kirchner. "A vos no te voté; a ella la voté y ella te puso ahí", le gritó.

Embed La peor condena, la social. Se cosecha lo que se siembra. Frente a la embajada de USA, recién. pic.twitter.com/ncMMVbwfPj — Tomás V. de la Torre (@TomasVdelaTorre) 17 de mayo de 2017

Las imágenes fueron grabadas por el celular de un hombre que luego lo subió a su perfil de Twitter: “La plata no me alcanza hace diez años, ¿sabés? La sinvergüenza de (Milagro) Sala no hizo nada por los pobres”, señala la mujer.

El ex funcionario mantuvo la calma todo el tiempo y evitó confrontar con la mujer. Se retiró del lugar acompañado de su custodia, que no intervino en la escena.