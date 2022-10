Video viral: insultó y golpeó a un inspector que la multó por estacionar frente a una rampa

El violento episodio ocurrió alrededor de las 17 del viernes, en Avenida Olascoaga y Ministro González y no pasó desapercibida por los testigos. Un vecino que vio la agresión filmó con su celular lo que estaba pasando y luego las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

"La verdad es que estamos muy enojados, ofendidos y preocupados por lo que pasó. Es una situación absolutamente injustificada de una persona que fue controlada en el tránsito y estaba mal estacionada en una rampa para personas con discapacidad", manifestó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio.

No se explica muy bien la reacción de la mujer porque ya había entregado su licencia y sus datos personales. "Se le hizo la la contravención, y al momento de decirle que firme se negó y comenzó con los insultos y las agresiones", señaló el funcionario municipal, en diálogo con LMNeuquén.

En esa situación, el inspector aplicó el procedimiento habitual que se sigue con las personas agresivas y puso distancia para seguir labrando la infracción. "Siempre hablamos de eso porque algunas personas se pueden volver peligrosas", advirtió Baggio.

Si bien la agresión no pasó a mayores y nadie salió lastimado, desde la Municipalidad repudiaron el hecho: "Es una manifestación violenta que no debe ocurrir". Es por eso que llamaron a la conciencia de los vecinos. "Por suerte no es la generalidad. Los inspectores están cumpliendo su función, ellos trabajan para la seguridad ciudadana, y tienen derecho a un trato digno", remarcó Baggio.

Aclaró que no quieren "ser especialmente duros" con la infractora. No tienen el ánimo de escracharla. "Simplemente no podemos dejar para esto. Es una violencia testigo de las agresiones que sufren los inspectores día a día", indicó.

Estacionar frente a una rampa de discapacitados, además, es una falta agravada de acuerdo al código que tipifica las contravenciones. "El video es de un vecino que vio la situación y se viralizó. Nosotros explicamos lo ocurrido", agregó el funcionario municipal.

Reiteró es que "su obligación" no dejar pasar este tipo de situaciones; y mencionó que lo único que se persigue es "una disculpa", que la señora infractora se comunique con el inspector o los responsables del sector. "Que diga que estuvo mal y para nosotros ahí finaliza todo", señaló Baggio.

Cursos permanentes de capacitación

Los inspectores de tránsito que están en la calle están sometidos a situaciones de mucha presión a diario. Es por eso que desde la Municipalidad realizan cursos permanentes de capacitación y sensibilización para tratar con el contribuyente y saber qué hacer ante una agresión o conflicto. "En estos casos, personas como la señora deberían hacer cursos de reeducación social", consideró el funcionario consultado.

Respecto del accionar del inspector víctima, dijo que "fue impecable su actuación".

"Nos preocupa que que los inspectores se vayan con una carga negativa muy importante a sus casas cuando terminan de trabajar. Esto ocurre día a día, y no les queremos sumar además violencia. Por eso no podemos permitir ni dejar pasar livianamente este tipo de situaciones", concluyó Baggio.