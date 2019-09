La Corporación para las Inversiones Privadas en el Extranjero OPIC, por sus siglas en inglés, el mismo organismo que le brindó asistencia financiera para un proyecto de Vista Oil & Gas por u$s 300 millones, apoyó a dos parques eólicos en Argentina. El directorio aprobó u$S 115,5 millones para Energética, un parque de 100 MW en la localidad de Tres Picos en la provincia de Buenos Aires, y los u$s 122,6 millones para Vientos Neuquinos. Las dos iniciativas serán construidas por AES Argentina para vender energía a grandes usuarios.

La OPIC explicó que son proyectos de energías limpias que suministrarán electricidad y ampliarán la capacidad de generación en el país, orientando la diversificación de la matriz energética y utilizando fuentes renovables y diferentes de los combustibles fósiles.

La piedra fundamental del proyecto Vientos Neuquinos la colocaron los trabajadores y el gobernador Omar Gutiérrez en junio. El objetivo es tenerlo en operaciones para feebrero de 2020, siendo la inversión inicial de u$S 130 millones.

Al respecto, el gobernador Omar Gutiérrez manifestó que el resplado de la OPIC posiciona a la provincia como un polo energético. "Una apuesta fuerte e importante que desde la provincia acompañamos, entendiendo que nos permite ampliar nuestra matriz energética para el desarrollo de Neuquén y del país", planteó.

"Es un importante respaldo al desarrollo energético de la provincia, posicionando a Neuquén como un polo económico y de inversión, producto de la seguridad jurídica, las reglas claras y transparentes impulsadas por un gobierno que apuesta a nuevas inversiones para mejorar la calidad de vida de todos los neuquinos", señaló el mandatario.

El parque tiene 29 turbinas de 120 metros de altura de buje, 132 metros de diámetro de rotor y 3,465 megavatios de potencia nominal. Los 100 que se inyectarán al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrico (SADI).

