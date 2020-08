Villa la Angostura le hará juicio al productor de Jimena Barón

Sostuvo que con el juicio que pretende promover el municipio “ya quedaría cerrado el tema de Jimena Barón porque esto va a proceso judicial”.

Comentó que el monto de los 800 mil pesos surge del contrato que la municipalidad firmó con el productor de la artista para que se presente en la Fiesta Nacional de los Jardines 2019. “El contrato original era por algo más de 2,2 millones de pesos y se devolvió el caché de Jimena Barón por 1.450.000 pesos. Lo que no devolvió el productor es todo lo que refiere a gastos de alojamientos, comidas y pasajes, logística. Todo lo que él argumentó en la carta documento es lo que se le va a reclamar”. El funcionario sostuvo que la medida judicial pretende cerrar todo el tema de Jimena Barón.

El productor envió a principios de marzo una carta documento al municipio de Villa la Angostura en la que “discriminó todos los gastos respecto de los 800 mil pesos y que él no se iba a hacer cargo de eso”. Esa carta está incorporada al expediente.

Ante la respuesta del empresario, la municipalidad decidió resolver la situación por la vía legal. “Entonces, se analizó la situación por parte del Ejecutivo y decidieron iniciarle juicio al productor para recuperar esos 800 mil pesos más los intereses desde febrero”. aseguró Requejo.

“Eso ya lo tiene el departamento de Legales (del municipio) porque se formó un expediente desde la Secretaría de Economía para pasárselo y que inicie las actuaciones”, agregó Requejo.

“Como defensor del patrimonio municipal, considero que el procedimiento que se está efectuando ahora es el correcto, porque es la manera de recuperar parte de lo desembolsado por el municipio ante la falta de la artista que no arribó a la localidad”, enfatizó Requejo.

“En ese sentido, lo que se va a recuperar son los gastos que el productor iba a hacer y no sabemos si los hizo, no tenemos esa constancia y el municipio no tiene por qué salir a recuperar las notas de crédito de lo que es el alojamiento, las comidas, los pasajeros aéreos”, analizó.

“Considero, en forma conjunta con el Ejecutivo, que eso lo tiene que efectuar el productor y como no va a devolver el dinero, se le inicia el procedimiento judicial por incumplimiento de contrato prima facie. Después, veremos cómo sigue el proceso, pero ya está todo iniciado para que se lleve a cabo”, explicó Requejo.

El caché de 1.445.521,40 pesos, que devolvió el productor a la municipalidad de Villa La Angostura por la suspensión del show, se usó para cubrir los gastos por la pandemia de coronavirus.