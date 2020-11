Villa La Angostura ya no registra casos activos de COVID

Una buena noticia tiene por estos días Villa la Angostura en la previa de lo que será la apertura de su temporada de verano, dado que en la actualidad no se registran casos activos de COVID-19 . “Estuvimos como seis meses sin casos, luego registramos algunos y después llegamos a 35 activos. Pero desde ese episodio a hoy empezamos a redoblar los esfuerzos y los controles dentro del pueblo, comenzaron bajar los positivos y hoy estamos con cero casos activos”, destacó el intendente de la ciudad , Fabio Stefani.

“Es el resultado del esfuerzo de mucha gente y la idea para el turismo en el verano es hacer lo mejor que podamos, ya ingresaron muchas familias por segunda residencia y eso se nota en el movimiento que tienen los restaurantes y negocios de ropa”, aseguró el jefe comunal, quien aclaró que si esos turistas no vienen con papeles que garanticen la segunda residencia no se los deja ingresar, del mismo modo que a los pescadores que no cuenten con los permisos correspondientes. El intendente recordó que la ciudad reforzó en este último tiempo los retenes de ingreso porque Bariloche registra todavía muchos casos activos de coronavirus, mientras que San Martín de los Andes, la otra ciudad vecina importante, tuvo un rebrote de positivos.