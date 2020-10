Según describió, al ingresar las fuerzas de seguridad muchos vecinos alcanza a huir y "se escondieron" entre los campos. "Aún seguimos buscando a gente que salió corriendo y no pudimos encontrar", aseguró.

Otro vecino, Alejandro Alfaro, contó el "horror" que fue correr con su hija en brazos: "No saben lo que fue estar ahí cuando nos reprimían. La imagen mía corriendo con mi hija de 5 años para que la policía no nos golpee. Fue un horror, por favor necesitamos ayuda que se haga Justicia".

Villa Nahuevé: violento desalojo en una protesta contra la represa

Al parecer, "serían 16 personas" las que estarían detenidas en la comisaría de Andacollo, entre los que se encontraría el ex intendente de Las Ovejas Nicomedes Navarrete y Omar Tatú Perié, director de la escuela rural Cayanta de Villa Nahueve. "Pero en realidad no sabemos, porque los tienen retenidos y no nos dejan hablar con ellos ni nos dan información", dijo Carmona.

Julio Navarrete, hermano de uno de los detenidos, denunció en declaraciones radiales que en "la comisaría de Andacollo no nos quiere dar información. Hubo violencia policial y nadie nos dice cómo está mi hermano. Acá somos como 40 personas exigiendo una respuesta".

A las 5 de la tarde liberaron a un menor que habían detenido y habló con un medio local: "Nos cagaron a palo a nosotros y a toda la gente que había. Hicieron lo que hicieron. Los chicos con los que estuve adentro están muy golpeado".

comisaria andacollo detenidos desalojo.jpg "Los chicos con los que estuve adentro están muy golpeado", dijo uno de los liberados en la comisaría Gentileza Entre Cordilleras

Según contó, ellos estaban almorzando en el predio, "lejos de la ruta", y la policía dijo que tenía una orden y se "metió a los palazos". "Mi mamá, de 49 años, también está detenida. Yo viaje con 9 personas y creo que hay dos personas más", informó.

Entre la incertidumbre y la falta de información, los manifestantes están a la espera que el Fiscal se pronuncie o alguna autoridad esclarezca la situación.