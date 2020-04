Vinotecas neuquinas piden ser incluidas entre excepciones

“Hace casi un mes que no tengo ventas. Y respeto el quedate en casa, lo aliento, pero creo que nos deberían dejar a trabajar a nosotros porque el vino es un producto de primera necesidad”, aseguró uno de los dueños del local Triana y explicó: “Nosotros tenemos todo en regla y queremos seguir haciéndolo. Pero si llegara a vender 4 cajas de vino, en le momento en que la quiera repartir me van a parar y me van a decir que estoy incumpliendo la ley”.

"La realidad es que el sector vinotecas está en un gris, dejándolo a la suerte”, etiquetó Villegas, mientras desarrolló: “Yo sé que las autoridades neuquinas están trabajando en eso, pero nos tienen que dejar trabajar”.

Vinios015.jpg

Freddy describió la realidad que vive todo el sector dedicado a la venta de vinos e hizo hincapié: "Somos un producto de primera necesidad. Y creo que el producto en sí no está vetado, porque los mercados o los supermercados lo comercializan, así que es cuestión que se den cuenta en la categorización errónea en que nos pusieron".

La venta al público de vinos como aquellos productos que no están categorizados como de primera necesidad están teniendo ingresos 0. “Eso nos liquida el bolsillo, ¿cómo quieren que este mes pague los sueldos? Es imposible. Yo si no vendo, no puedo afrontar los costos”, confirmó el empresario y concluyó: "Vamos a seguir hablando e intentando que nos dejen abrir".

LEÉ MÁS

Gutiérrez participará de la cumbre de Fernández con gobernadores

Cómo pagar los impuestos municipales sin salir de casa