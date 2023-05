Violencia en el colegio San Martín: una mamá golpeó a alumnos y a una docente

Según la información que trascendió a través del móvil de LU5, la madre de una alumna de 14 años, que cursa primer año por segunda vez, ingresó al establecimiento educativo y golpeó no sólo a los niños sino a una docente que quiso intervenir para separarlos. Los propios adolescentes relataron que la hija de la atacante lidera un pequeño grupo de alumnos que los agrede de manera constante, en una situación que llegó al extremo este martes, cuando la mujer los golpeó y tiró a una de las chicas por las escaleras.





En diálogo con LU5, la mamá de una de las víctimas aclaró que se enteró de la situación por un llamado de su hija mayor, que cursa tercer año en el mismo colegio. Cuando la mujer llegó a la institución, desde el área pedagógica la hicieron pasar a la Dirección para pedirle que firme un acta en la que se comprometía a no llevar a su hija a clases por unos días, para evitar nuevos enfrentamientos.





Sin embargo, la mujer se negó a firmar el papel y optó por hacer una denuncia para "que la Justicia se haga cargo de ella porque atacó no sólo a una menor de edad sino a un grupo de alumnos y a una docente que salió con el cuello marcado por querer defender a sus alumnos".

"Esto viene pasando hace un mes, vine todos los días a la escuela a que me den una solución, le pedí al preceptor que acompañe a mi hija a la parada del cole para que no pase a mayores, mi hija es epiléptica y esa mamá casi la tira de la escalera, llegamos a ese extremo", expresó la mamá a LU5.

Según relató Juan Manuel Curcho, el periodista de la emisora que estaba presente en el lugar, los propios adolescentes intervinieron en la entrevista para relatar diferentes hechos de violencia escolar que vivieron en el pasado y que tienen como protagonista a esta estudiante de 14 años, que se apoya en otros compañeros que forman parte de su grupo de amigos.

"La semana pasada vine a la escuela y la hija de esta nena nos miraba burlonamente como para agredirnos, como había adultos no lo iba a hacer, pero no se puede vivir así, ella viene a estudiar, no viene a buscar pelea", relató la madre de la nena golpeada.

La mujer se mostró disconforme con la respuesta que ofrecieron desde el colegio. Señaló que su hija tiene déficit de atención, por lo que es necesario que no pierda días de clases. Por eso, agregó que se opuso a firmar el acuerdo que impulsaban desde el colegio, que apuntaba a que la niña hiciera las tareas escolares desde su casa.