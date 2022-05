Violenta pelea de alumnos en la esquina de un colegio privado

"Dada la situación de violencia protagonizada por dos estudiantes de nivel Medio, fuera de nuestro establecimiento pero con el uniforme de Umbrales, reafirmamos nuestro PEI respecto a que dichas acciones no son admisibles ni aceptadas como forma de vida escolar en la que tratamos de impulsar siempre la auto regulación, la responsabilidad de nuestros actos y el respeto por el otro", informaron desde la dirección educativa.

El hecho ocurrió el 29 de abril, pero trascendió públicamente hace algunos días, cuando una de las testigos ocasionales viralizó la pelea en las redes sociales. "Yo no vi directivos ni docentes deteniendo está brutalidad entre chicos, sólo compañeros alentando a seguir la pelea.. Hasta cuándo vamos a dejar q los chicos y chicas terminen de esta manera.. .ni en los colegios hay seguridad", expresó la mujer.

Sin embargo, otros usuarios de las redes redireccionaron la crítica hacia la gente que vio la situación y no intervino o los padres de los alumnos implicados, por cuanto el hecho no ocurrió adentro del colegio sino afuera, en la vía pública. "¿Dónde están los padres de estos inadaptados?", fue el comentario de uno. "La educación empieza por casa", recordó otro. "¿Por qué la gente que filma no los para? Nadie se acercó a la pelea...así estamos. Qué vergüenza", repararon.

Más allá de la polémica que suscitó el hecho en las redes, donde no faltó quien festejó la pelea, se burló o analizó la mejor patada, el equipo directivo del Colegio Umbrales tomó acciones de inmediato, el día después de la pelea, de acuerdo a la Guía Federal de Orientaciones para el abordaje de Situaciones Conflictivas.

En principio, citó a los estudiantes y a sus familias para conocer y reflexionar sobre dicha acción y sus consecuencias. También se reunió con los alumnos y convocaron al Consejo de Convivencia, conformado por estudiantes y familiares de la institución, quienes luego de analizar el caso, resolvieron reparar la situación.

"La resolución de conflictos de manera violenta es rechazada en todas sus formas por nuestra institución educativa", aclararon en un comunicado oficial.

En cuanto a la reparación, se decidió que los estudiantes implicados pidan disculpas y den una explicación, hacia adentro y fuera del establecimiento, acompañados por un directivo.

Por unanimidad, los estudiantes deberán realizar un trabajo audiovisual sobre la no violencia para publicar en el Facebook del Colegio Umbrales, como manera reparatoria hacia toda la comunidad.

También deberán concurrir a la librería Código Ziad y a Obras Públicas del Municipio para pedir perdón por los insultos y otras expresiones fuera de lugar que sufrieron. Los acompañará un directivo del colegio.

"Todo ello lo estipulamos con el objeto de ayudar a estos estudiantes y a toda la comunidad educativa a reflexionar con una visión crítica del mundo en que vivimos, donde todos nosotros somos responsables y partícipes en una sociedad que es violenta y retrata los malestares sociales pero con posibilidades de cambios reales", expresó el equipo directivo.

"La comunidad Umbrales es parte de nuestra sociedad, y sus integrantes son emergentes de la misma, por ello reparando nuestros actos buscamos cambiar también esta realidad que vivimos", agregó.