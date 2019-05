Según indicó el dueño de la empresa, José Campos, el chofer llegó hasta un domicilio de las 1200 viviendas donde subió el pasajero.

“Dos jóvenes salieron de una vivienda, se saludaron, y uno de ellos ingresó al auto. Le ´pidió al chofer ir hasta un kiosco para comprar papas fritas que supuestamente le había pedido la novia. Después llegaron hasta la zona del hospital donde según el sistema, terminaba el viaje. Pero el control por GPS informaba a la base que el vehículo continuó en movimiento hacia la zona norte”, contó Campos en dialogo con LM Cipolletti.

El viaje continuó hasta la toma 10 de Febrero, donde al pasajero lo esperaba otra persona.

“Una vez adentro de la toma, el pasajero junto con otra persona agarran al chofer del cuello e intentan ahorcarlo. Le roban el teléfono particular y la recaudación, que no era mucho dinero. Después intentaron ingresarlo al baúl del auto, pero no pudieron, y escaparon”, relató Campos.

El chofer, durante el asalto, alcanzó a apretar el botón de pánico, por lo que sus compañeros junto con la policía concurrieron a buscarlo. Por fortuna el joven taxista no sufrió heridas de gravedad.