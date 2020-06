Violento choque en el pleno centro cipoleño

Accidente en Cipolletti

A bordo de la motociclista iba un joven, de 22, años, quien como consecuencia del violento choque resultó herido. Una ambulancia lo trasladó de urgencia hasta el hospital de Cipolletti, donde los médicos evalúan sus lesiones.

Fuentes sanitarias informaron que, en principio, el joven sufrió una fractura en una de sus piernas y continúa alojado en la guardia del hospital.

"Es un paciente en buen estado general, que no tiene compromiso en el tórax ni el abdomen. Sólo una fractura en el miembro inferior. Se considera una lesión grave, pero no hay riesgo de vida inminente. Está siendo evaluado por los traumatólogos del hospital", indicaron.

La dinámica del hecho

Los peritos trabajaron en el lugar en busca de evidencias que permitan establecer la dinámica del accidente, en una esquina que no tiene semáforo. Todo hace presumir que alguno de los conductores involucrados no respetó la prioridad de paso. No obstante ello, la Policía no deslindó aún las responsabilidades en el hecho y buscaba la palabra de los testigos.

En el hecho también intervino personal de Criminalística.

