Vista ya cuenta con conexión 4G en Bajada del Palo

Para mediados de septiembre, la empresa prevé extender la cobertura hacia la totalidad de sus operaciones en la Cuenca Neuquina.

Vista desplegará una plataforma de telecomunicaciones, integrada por proyectos y soluciones digitales para lograr mayor y mejor conectividad entre colaboradores, asegurar el mantenimiento predictivo y prescriptivo en instalaciones, optimizar el monitoreo remoto en tiempo real, y fortalecer la seguridad en operaciones.

"Este acuerdo significa un nuevo hito para nuestra compañía. Estamos muy contentos de que hayamos sumado a un partner tecnológico de la talla de Telefónica para completar la conectividad del 100% de nuestras áreas y nuestra gente, y así habilitar el nuevo modelo de operaciones", destacó Gastón Remy, CEO de la compañía.

En tanto, Federico Rava, presidente ejecutivo de Telefónica Movistar Argentina, señaló que la compañía desarrolla soluciones de negocio que permiten a las empresas transformar la forma en la que operan a través del uso de tecnologías de la información.

"Nuestra red de última generación sumada al equipo profesional altamente calificado para la implantación y operación de ésta solución sin dudas le permitirá a Vista liderar la transformación del negocio del Oil & Gas. Además, en el caso puntual de Vaca Muerta se ve claramente el aporte en infraestructura que significan las telecomunicaciones; desde Telefónica ya brindamos conectividad donde aún no hay caminos", dijo.

La red 4G brindará a Vista la posibilidad de potenciar el desempeño de su sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA), que la compañía utiliza para monitorear a distancia sus operaciones.

De esta manera, Vista se convertirá en la primera operadora de Vaca Muerta en implementar este sistema sobre 4G privado, lo que aumenta la velocidad para la recolección de datos, optimiza el proceso de toma de decisiones y, como consecuencia, se fortalece el modelo operacional en campo.

"Para desarrollar de manera eficiente nuestras áreas no convencionales de Vaca Muerta, y convencionales, Vista está desarrollando e implementando la última tecnología, un alto conocimiento en reservorios, know how de clase mundial y una red digital de última generación para operar sus bloques. Esto requiere de fibra óptica de última generación y una cobertura robusta y de alta velocidad de 4G, que estamos instalando de forma conjunta con Telefónica Argentina, nuestro partner of choice en telecomunicaciones. Este enfoque de liderazgo en la industria es el futuro de los yacimientos en Neuquén, Argentina y más allá", afirmó Miguel Galuccio, Chairman y CEO Vista & Oil Gas.

