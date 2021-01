Viuda de Armando Manzanero lo recuerda con mucha nostalgia

"Me decía que quería casarse conmigo por la iglesia, pero fue de esos planes de esta vida que no se nos hizo. Tengo una foto muy chiquita que no tiene marco, lo beso y lo beso y le digo todo lo que siento todos los días, porque así siento que lo extraño, que lo amo. Le digo: 'Amor mío te fuiste físicamente, pero te tengo en mi corazón'", expresó.

Entre lágrimas, la viuda de Armando Manzanero reiteró que lo extraña muchísimo y cada día su ausencia duele más.

Asimismo, Laura Elena Villa habló sobre la romántica velada que tuvo con su amado un mes antes de que falleciera.

Según expone, el intérprete de Somos novios aprovechó dicha ocasión para agradecerle la felicidad vivida a su lado.

"Hace un mes, el día 28, era una tarde que estábamos y me dijo: 'Te quiero agradecer por la vida tan preciosa que me diste", contó.

"Era el 28 de noviembre, me regaló unos vestidos, me invitó a cenar, tomamos una copa de vino, nos la pasamos increíble y me dijo: 'Ha sido la mejor luna de miel que me has dado'", agregó Laura Elena Villa.

Recordemos que Armando Manzanero falleció el pasado 28 de diciembre tras complicaciones derivadas del coronavirus que contrajo.

Su deceso fue confirmado por Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de México, mediante una publicación vía Twitter.

"Con mucho dolor lamento la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México, sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos", escribió.