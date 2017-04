Viven con hepatitis B o C y no lo saben

Unas 325 millones de personas en todo el mundo viven con una infección crónica de hepatitis B o C y muy pocos lo saben, según informó la Organización mundial de la Salud, que pide un plan global para luchar contra estas enfermedades virales. “La mayoría de esta población no está sometida a análisis y no tiene acceso a los tratamientos”, por lo que “millones de ellas corren el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica o un cáncer que causen la muerte”. El virus de la hepatitis mata a 1,34 millones de personas por año.