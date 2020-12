"Viví una situación muy difícil, no paraba de insultar"

Según relató Mella cuando le dijo que no podían estar los dos comenzó la “agresión”. “¿Quién sos vos pelotudo? Hijo de puta, la puta que te parió, qué te pasa negro de mierda vos no sabes quien soy yo”, aseguró el cajero que así lo insultó el juez Piedrabuena.

“Yo atiné solo a seguir cobrando y a explicarle que solo se puede atender uno por caja. Parecía que ella entendió porqué se corrió un poco para el extremo de la caja y él sigue insultándome”, relató.

Mientras el cajero seguía pasando los alimentos este hombre “no paró de insultar”. “Generalmente la gente es agresiva, a veces suceden estas cosas en las líneas de cajas. No atiné a mirarlo ni nada, sino que seguía cobrando y él me increpa me dice pelotudo de mierda, son todos unos pelotudos”, denunció el hombre.

Mella contó que sus compañeros empezaron a mirar la situación alarmados, al igual que las personas que estaban en la fila “Todos escucharon cómo insultaba”, dijo.

Hasta que un policía se acerca y le pidió que tenga “más respeto”. “Cuando le habló el policía se chifló el tipo más todavía. Y todos los insultos que me había dicho a mi se los dijo al policía”, relató el cajero, quien además contó que luego el juez y su esposa decidieron que no iban a llevar la mercadería.

Como habían llevado gaseosas retornables Mella les explicó que deberían ir a la caja de supervisores para que se las devuelvan y ahí se desató aún más “locura”. “Empezó a insultar, estaba sacadisimo”, afirmó.

Finalmente el hombre, su esposa y la policía siguieron camino dentro del supermercado y Mella ya los perdió de vista porque siguió en su puesto de trabajo.

Por su parte, el juez Piedrabuena dijo a LM Neuquén que fueron los policías del lugar los que lo increparon y lo "tiraron al piso". El magistrado denunció penalmente a los policías por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales. Por esa causa, se dio intervención a la Fiscalía de Actuación Genérica.