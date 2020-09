Voluntarios siguen a 900 contactos estrechos de positivos

Solange Destaillats, coordinadora del Centro de Detección y Seguimiento de Contactos Estrechos, camina a prudente distancia de los operadores telefónicos, que le hacen consultas específicas sobre sus conversaciones. En total, se trabaja sobre 300 casos positivos, que derivaron en llamados a 900 contactos estrechos. A ellos se les indica la importancia de respetar los 14 días de aislamiento total desde que tuvieron el encuentro con la persona contagiada.

Muchas veces, los operadores deben convertirse en una suerte de psicólogos de los contactos estrechos, que les confían la angustia que atraviesan por el encierro y la incertidumbre de no saber si presentarán o no algún síntoma de coronavirus. Con haber pasado más de 15 minutos en compañía de un positivo, ya están en riesgo de haberse contagiado, por lo que muchos temen estar infectados o haber transmitido el virus a alguien más.

Una vez que se confirma un caso positivo, el paciente brinda información acerca de las personas con las que estuvo en contacto hasta dos días antes de la aparición de síntomas. Todas esas personas son contactadas por el Centro de Detección y Seguimiento, que los contacta cada 48 horas y durante los 14 días que esas personas cumplen con el aislamiento.

En algunos casos, los operarios articulan con otros ministerios para solucionar las necesidades de las personas aisladas. Así, se los asiste con alimentos o artículos de limpieza, y se les ofrecen indicaciones referidas a su salud, la posibilidad de tomar medicamentos y los signos de alarma a los que deben prestar atención.

“Entre los contactos estrechos hay personas convivientes y no convivientes, como los compañeros de trabajo”, aclaró Cecilia Miranda, coordinadora epidemiológica de la Zona Sanitaria Metropolitana. Según expresó, a las personas que conviven con los positivos se les indica que no compartan utensilios o que desinfecten el baño después de cada uso. Sin embargo, la mayoría de los convivientes terminan por presentar síntomas de coronavirus a los pocos días.

“En el caso de los no convivientes, pueden presentar síntomas o no, algo que también depende del tiempo que hayan estado en contacto con la persona positiva y de las medidas de precaución que hayan tenido”, sostuvo. Para todos, no obstante, el aislamiento de 14 días es obligatorio.

¿En qué barrios se hacen los tests de Covid-19?

Desde el Ministerio de Salud informaron cuáles son los centros de salud que cuentan con el equipamiento para realizar test de diagnóstico de Covid. Además de los hospitales, algunos espacios barriales también cuentan con vigilancia epidemiológica activa, por lo que las personas con síntomas pueden comunicarse para solicitar un turno de atención y someterse a un hisopado.

Entre ellos se cuentan el centro de salud de Almafuerte (teléfono 4494778), Colonia Rural Nueva Esperanza (teléfono 4133734), Confluencia (teléfono 4402375), Don Bosco (teléfono 4423819), Parque Industrial (teléfono 4413502), Progreso (teléfono 4432867), San Lorenzo Norte (teléfono 4114963), Valentina Sur (teléfono 4440636), Villa Farrel (4430507), Villa Florencia (4430495), Villa María (teléfono 5319172) y San Lorenzo Sur (teléfono 446166).

¿Qué es un contacto estrecho?

Todo personal de salud que haya estado al cuidado de un caso confirmado o sospechosos mientras el caso presentaba síntomas o 48 horas antes. También, cualquier persona que haya estado a distancia menor a dos metros mientras el caso presentaba síntomas o 48horas antes, durante al menos 15 minutos.

¿Por qué se les hace un seguimiento?

El objetivo es cortar la cadena de contagio.

¿Qué acciones realizan los operadores del centro?

Monitorean la presencia de síntomas, identifican nuevos contactos estrechos no registrados, informan a personas expuestas sobre su condición y la necesidad de respetar los 14 días de aislamiento, brindan asesoramiento sobre pautas de cuidado y favorecen el acceso a la Salud.