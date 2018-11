"No sólo me censuraron a mí al cortarme en una nota, sino que también le faltaron el respeto y censuraron a los espectadores, a los padres argentinos que querían informarse sobre lo que les estamos mostrando", añadió indignada.

"Lo único que nos diferenciaba de los animales es la capacidad de razonar. Pero algunos medios de comunicación y colegas, si es que se los puede llamar así porque desinforman, tratan de que el pueblo en general no razone. La ideología de género quiere impedir nuestro libre pensar, no quieren que pongamos en cuestionamiento su ideología y nos reprenden con agresión, violencia e insultos. En realidad estamos en presencia de un fundamentalismo, lamentablemente".

"Tienen un nivel de intolerancia y de no poder escuchar un pensamiento distinto… Es decir, lo que hacen es desnaturalizar la sexualidad humana, que ahora se basa en lo que la cultura dice. Sos lo que querés ser y no el sexo con el que nacés, hombre o mujer. Y la tolerancia, bien gracias. Porque la tolerancia es bidireccional, y estas personas que critican, insultan y agreden no tienen tolerancia", indicó.

"Dicen que (la ideología de género) da más derechos y trae diversidad. Lejos está de eso, trae todo lo contrario. Trae autoritarismo, absolutismo y nos censuran. Como dije, nos limita la libertad de expresión y la libertad de pensamiento porque tienen un pensamiento monotemático. Limitan la libertad política, religiosa y persignan (sic) a los evangélicos, a los católicos, cuando leen determinados pasajes de la Biblia porque contradicen las falacias que ellos alegan porque quieren adoctrinar moralmente a nuestros niños", sostuvo furiosa.

Aunque se manifestó a favor de del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), aclaró: "No estoy a favor de la ideología de género y de que quieran adoctrinar moralmente a los niños con que este tipo de sexualidad está bien". "En el nivel inicial de la ESI, para chicos de cinco y seis años, uno de los items dice que debemos desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño o niña, y otro dice que debemos enseñar que la diversidad sexual es algo interesante, de lo cual deben formar parte. ¡Por Dios!", exclamó horrorizada.

"El adoctrinamiento educación sexual sí, adoctrinamiento moral equívoco no. Son niños, ellos tendrán tiempo cuando sean más grandes de saber qué dirección sexual toman, pero no adoctrinarlos desde la tierna infancia porque ahí obviamente los vamos a inducir a un camino equívoco", concluyó.

Consultada sobre el feminismo, detalló: "Son personas conflictuadas, ellas con ellas. Tienen adentro un mar de fondo importante, con dolor y odio. Un montón de cosas a resolver. Van al choque entre hombre y mujer en vez de ir a la amistad, al poder dialogar. No somos iguales hombre y mujeres, somos totalmente distintos en todo. Cada uno en su lugar, respetando el límite del otro. Lo que el otro se merece. El hombre es hombre y la mujer es mujer, con todo lo que Dios nos dio y lo que somos".

