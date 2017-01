"Voy a ser candidato a concejal de Neuquén"

Gastón Contardi. Ex titular del Deliberante. No descartó un acercamiento a Quiroga, pero fue muy crítico de Cambiemos y de las políticas del gobierno nacional.

Francisco Carnese

Alejado de la política neuquina desde aquel intento fallido de intentar convertirse en intendente capitalino, Gastón Contardi ahora volverá al ruedo. Será candidato a concejal en representación de su partido, Confluencia por Neuquén. En el camino, espera poder concretar alguna alianza en el marco de “una agenda legislativa y ejecutiva” para una ciudad que, afirma, necesita más obras de infraestructura.

¿Qué fue de su vida política en estos últimos años?

He tenido ofrecimientos en este tiempo, pero tomé la decisión de no estar en ningún espacio del Estado porque no hago política para ocupar lugares; me fue mal en las últimas elecciones y creí que lo correcto era no estar. Por esa razón me dediqué a la actividad privada.

¿Va a ser candidato a concejal?

Sí, está totalmente decidido, voy a competir porque mi vocación es la política y porque además quedé con la espina clavada en la última elección. Creo que después de algunas derrotas pueden llegar los triunfos.

¿A través de qué espacio?

Confluencia por Neuquén, el partido que creamos, y a partir de las reuniones que tengamos presentaremos un programa a la ciudadanía y después, en base a las coincidencias, ver la posibilidad de conformar un espacio más amplio.

¿Quiénes lo acompañan?

Una mayoría importante de jóvenes que me acompañaron en la elección pasada, de figuras no podría hablar porque hay que volver a acomodar la estantería pero tenemos conversaciones con muchos dirigentes con quienes compartimos visiones parecidas. Lo importante es armar una agenda legislativa y ejecutiva pensando en el 2019 y en el modelo de ciudad que queremos.

¿En ese 2019 piensa intentar otra vez como candidato a intendente?

Para eso falta mucho, hoy no me lo pongo como objetivo, sí que hay que pensar en todo lo que se debe trabajar para la ciudad, hay que profundizar las inversiones en los lugares con más carencias, hay que equilibrar Neuquén desde el punto de vista de la infraestructura. Se necesita un contrato con el EPAS porque eso afecta directamente el río y por eso no se puede trabajar de manera seria y se ve un mal estado del servicio de agua, de las cloacas y que tengamos contaminación. Hay decisiones hacia el futuro de obras, quizá no tan visibles, pero fundamentales para el ciudadano. Eso es lo que hay que poner en la agenda. Y lo otro es que Neuquén necesita una decisión en cuanto a su ordenamiento, hay un problema de falta de conciencia y respeto por el prójimo y ahí debe intervenir el Estado.

¿Cómo evalúa la gestión de Horacio Quiroga?

Es buena, hay mucha obra pública. El gobierno tiene aspectos muy positivos, Quiroga fue el mejor administrador que tuvo la ciudad, hay un control de la economía como pocos casos en el país, el tener un gasto corriente del 60 por ciento significa que el resto puede ir a inversión y eso es muy bueno. Pero faltan estos aspectos que nombré anteriormente y que creo que hay que incorporarlos en la agenda que viene.

¿Podría existir un acuerdo electoral con el intendente?

No con Cambiemos, no me siento representado por el gobierno nacional, quiero que le vaya bien, pero no me gusta lo que está pasando, están tomando un camino totalmente distinto al que yo pienso que le conviene al país. Por lo tanto, sería deshonesto integrarme a ese espacio.

Rioseco y Mansilla en la ciudad han hecho acuerdos con Quiroga, marcando sus diferencias con Nación. ¿Eso no podría darse?

No podría estar en el MPN, al cual respeto mucho, y lo mismo sucede con Cambiemos. Si el acuerdo es mucho más amplio que eso, en base a una agenda de temas, se podría empezar a conversar, pero no forzar electoralmente un espacio.