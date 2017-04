"Voy a ser candidato a diputado nacional"

¿Con qué sectores mantiene conversaciones el Frente Renovador?

Mantenemos contacto con distintos espacios. Uno es el partido Unidad Popular, donde está Raúl Dobrusín y que nivel nacional conduce Víctor De Gennearo. Estamos charlando para armar algo en conjunto. La segunda candidata en la lista será Silvana Reñone y el tercer lugar lo ocupará Ricardo Pérez de Unidad Popular. Tenemos diferencias en lo ideológico que son salvables porque el objetivo es hacer un buen papel. Eso es lo que acordamos trabajar acá en Neuquén con distintos dirigentes, como es el caso de Gabriel “Tom” Romero.

¿Y con Libres del Sur hay posibilidades de conformar alguna alianza?

Con ellos a nivel nacional Victoria Donda está trabajando con el Frente Renovador, pero acá Jesús Escobar tiene la intención de ir solo.

¿Para la elección a concejales en Neuquén capital van a competir también?

Sí, con Sebastián Gamarra como cabeza. El Frente Renovador tiene la idea de convocar a todos los sectores que comulguen con el pensamiento de Sergio Massa. Con Tom Romero somos miembros de la mesa nacional del partido y esa fue la línea que se bajó desde ahí para todos los dirigentes del país.

¿Por qué quiere llegar a ser diputado nacional?

Siempre quise entrar en una institución donde se puedan defender los intereses de Neuquén, en este caso en una cámara donde muchas veces se vio disminuida esta posibilidad. Tengo la intención de ir con la impronta de reclamar por el precio de las regalías para la provincia, lo mismo que los recursos que nos corresponden por coparticipación. También llevar un discurso neuquinizado de Sergio Massa en materia de educación y seguridad.

¿Tienen pensado meterse en la interna del PJ neuquino o sumar algún sector del peronismo al Frente Renovador?

Por el momento no tenemos intenciones de involucrarnos en el PJ. Somos peronistas pero no estamos dentro de ese esquema ni en el del Frente para la Victoria que tanto mal le ha hecho al peronismo. No nos involucramos porque el PJ tendrá que resolver puertas adentro sus problemas. Allí el kirchnerismo está mostrando una decadencia abismal y en eso no tenemos nada que ver.

¿Participarían de un eventual recambio en el peronismo?

No, lo que nosotros queremos es construir un espacio de alternativa frente a un gobierno nacional que gobierna para los ricos, como dice Sergio Massa, y uno que gobernó para la delincuencia.

Aliado del MPN en la Legislatura

Carlos Sánchez ingresó como diputado provincial a la Legislatura en alianza con el partido provincial, ya que apoyó con su lista de legisladores la fórmula Omar Gutiérrez-Rolando Figueroa a la gobernación. Sánchez lleva adelante una intensa tarea en las comisiones de la Cámara y muchos de sus proyectos fueron tomados por el oficialismo para ser presentados en el recinto. Sin embargo, a nivel nacional mantiene independencia respecto del MPN.