Vuelta a clases: los docentes tienen más dudas que certezas

La Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) no fue convocada todavía para tratar esa cuestión, que no es más que una de las múltiples incógnitas que se abren cuando se ingresa al terreno de la vuelta a las escuelas. “Son muchos temas que hay que resolver antes de volver, le dijo a este diario Marcelo Guagliardo , líder del gremio de los docentes neuquinos.

“Creemos que en algún momento hay que volver, pero tienen que estar dadas las condiciones: primero las epidemiológicas, después las de infraestructura de las escuelas, las que exige el distanciamiento, las necesarias para que la vuelta sea con seguridad para todos los actores del sistema”, remarcó el dirigente gremial.

Guagliardo consideró que para poder implementar las clases presenciales al mismo tiempo que las que se dan a distancia, “se deberían crear nuevos cargos docentes”.

No obstante, no cree que por ahí pasen los planes del Gobierno, puesto que “mantiene deudas con los docentes: el pago en tiempo y forma de los salarios, lo que nos adeuda del aguinaldo, no hubo discusión de los salarios de este año todavía y ya acarreamos un 18% de atraso salarial en relación con la inflación. Son una cantidad de temas que el Gobierno tiene que resolver”.

Con ese panorama, se dificulta visualizar cuánto tiempo puede tardar la vuelta a clases una vez que esté tomada la decisión política en ese sentido. No está claro si se llegará antes de que termine el calendario escolar del 2020.

“El Gobierno no hizo nada en materia de infraestructura escolar en todo este tiempo que llevamos sin asistencia a las escuelas. Faltan mucha cosas en ese sentido para poder volver a los edificios”. Marcelo Guagliardo, Secretario general de ATEN.