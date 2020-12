De todas formas, adelantó que se está trabajando en un nuevo protocolo y un "nuevo desafío" para "ir ampliando esta capacidad de gente que, en principio, esta limitada y restringida".

La funcionaria recordó que el servicio fue declarado esencial, "con lo cual los trámites no se dejaron de hacer jamás, obviamente bajó en diferentes modalidades, pero sí continuamos con nacimientos y defunciones", sostuvo.

Si bien dijo que actualmente "hay mucha demanda de la ciudadanía", el objetivo es dar prioridad a aquellos trámites que no consistan en la renovación ni actualización del DNI ya que en todos los casos la fecha de vencimiento fue prorrogada, debido a la pandemia, con lo cual no tienen prioridad para realizarse. Puntualmente, se trata de los DNI cuyos vencimientos datan desde el 17 de marzo hasta la actualidad, incluyendo las actualizaciones de 5, 8 y 14 años.

Una pareja espera en soledad para realizar un trámite. Casamientos no hubo.

“Como ya estamos en la fase Dispo - Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio- se habilitan entonces los trámites en el Registro, pero es importante que la ciudadanía sepa que debemos seguir cumpliendo con el protocolo de cuidado para evitar contagios”, acotó Vargas.

La funcionaria reiteró que, debido a la demanda, es importante cumplir con el protocolo previsto, por lo que las oficinas del Registro Civil no están funcionando con presentación espontánea sino únicamente con turno previo. "El protocolo hace que no pueda haber determinada cantidad de personas al mismo tiempo, entonces ya no es como lo habitual", remarcó.

A su vez, indicó que actualmente son 48 las oficinas de la provincia que se encuentran en funcionamiento y que en los hospitales aún no están abiertas. "Pero tenemos toda la provincia cubierta", aclaró.