WAN-IFRA: ¿cuál es el futuro de los medios digitales?

“La confianza es nuestra nueva moneda”, rompió el hielo Vincent Peyrègne, director ejecutivo de WAN-IFRA (Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias).

El primer eje que se abordó en el Congreso fue cómo los cambios en el consumo obligan a los medios a buscar nuevas estrategias de negocios. Representantes de The New York Times, The Globe and Mail, El Tiempo y La República, contaron su experiencia y coincidieron en la importancia de contar con un contenido de calidad.

Los expositores que pasaron el escenario durante las tres jornadas coincidieron en que el diario impreso perdurará, pero las audiencias masivas están en los medios digitales, sobre todo en los dispositivos móviles.

Además, con charlas de representantes de más 13 países se destacó la importancia de los datos para poder llevar adelante las nuevas estrategias y desarrollar nuevos contenidos, y se repasaron las últimas innovaciones en redacciones, estrategias sobre plataformas de distribución y se expusieron casos de medios que ya cuenta con un muro de pago, algo que en Norteamérica y Europa se está extendiendo cada vez a más diarios.

Facebook y Google también estuvieron y presentes y anunciaron sus últimos avances en periodismo con dos charlas con mucha participación del público.

Por cuarto año consecutivo, WAN-IFRA premió a los mejores productos de la industria. En 2018, se presentaron 115 proyectos de 64 empresas y 15 países en lo que fue una de las ediciones más competitivas e internacionales desde 2015.

Los ganadores de esta edición se enfrentarán a los de África, Asia, Asia del Sur, Europa, Medio Oriente y Norteamericana por los World Digital Media Awards 2019, que se entregarán durante el 71° Congreso Mundial de Medios Informativos de WAN-IFRA, en Junio 2019.

Los ganadores:

Mejor Sitio o Servicio Móvil de Noticias: Nexo Jornal, Brasil

Mejor Sitio o Servicio Móvil de Estilo, Entretenimiento y/o Deportes: Do Outro Lado, UOL Esporte / UOL, Brasil

Mejor Uso de Video Online (incluyendo RV): AJ+ Español, México

Mejor Visualización de Datos: La Guerra de Brasil, O Globo, Brasil y Venezuela a la fuga, El Tiempo / Efecto Cocuyo, Colombia / Venezuela

Mejor Start-Up Digital de Noticias: JOTA, Brasil

Mejor Proyecto de Fidelización en Redes Sociales: Textão, Correio*, Brasil

Mejor Proyecto de Branded Content: UNO: Branded Content, Grupo América, Argentina

Mejor estrategia de Ingresos por Lector: Primer Modelo de Suscripción Digital en Argentina: Data, UX y Estrategias de Monetización, Clarín, Argentina

Mejor Campaña de Marketing Digital: Pelas Ruas app, Grupo RBS, Brasil

Mejor Proyecto de Fidelización de Audiencias Jóvenes: Verificado 2018, AJ+ Español / Animal Político / Pop Up Newsroom, México

Premio del Jurado al Mejor Proyecto de Periodismo Digital: María, un nombre que no vamos a olvidar, GFR Media, Puerto Rico.