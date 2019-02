Wanda juega con fuego

Llanto y misterio: Wanda captó la atención mediática al llorar en TV y quemar fotos en las redes.

No obstante, después del video de la botinera, Icardi publicó una postal abrazado a su pareja. El misterioso posteo de Wanda llega un día después de que la empresaria llorara en televisión por el cortocircuito entre el Inter e Icardi, a quien representa. Es que la prensa europea había especulado con que algunos malos manejos de ella podrían haber derivado en la crisis del jugador con la institución, que le quitó la capitanía del equipo.

Otro escándalo: La prensa italiana aseguró que Wanda tiene un affair con el jugador Marcelo Brozovic.

Más barro

Tras un fin de semana furioso donde aseguró que sus padres no se revelan contra Wanda porque la casa en la que viven está a su nombre, Ivana Icardi volvió a la carga vía Twitter. “Ustedes no saben con qué ‘persona’ estamos lidiando”, escribió luego de compartir una entrevista de Marca a Abián Morano, el ex representante de su hermano. “Cada respuesta es un titular”, aseguró la joven sobre la nota donde Morano asegura que “el entorno de delantero ha perdido la visión de la realidad y Mauro el control de su carrera”. “Wanda no es representante. A Mauro le irá mejor cuando vuelva a destacarse por lo que hace en el campo y no por las insistentes llamadas de atención de su agente”, agregó.