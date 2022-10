Wanda Nara contó cómo les dijo a sus hijos de su separación con Mauro Icardi

Wanda Nara viajó rumbo a Turquía para reencontrarse con sus hijos y con su, ahora ex pareja, Mauro Icardi . Ante esto, la empresaria reveló que los chicos ya están al tanto de la separación y que la decisión no ha generado grandes conflictos puertas adentro.

Wanda Nara sobre sus hijos.mp4

Ante este viaje, habló con LAM y fue inminente que le consulten sobre cómo se encontraba su familia debido al revuelo que se había armado post separación. "Ellos saben las cosas importantes por mí y saben esto", expresó Wanda Nara sobre sus hijos.

Si bien la intención de los integrantes del programa era sacarle la mayor información posible sobre cómo se habían tomado esto los más chicos, ella no lo ocultó y se encargó de ser sincera: "Ellos lo tomaron bien porque entienden que si los adultos hacemos las cosas bien a ellos no le tienen que cambiar las cosas".

Además, después de mucho tiempo, se encargó de hablar sobre su padre, con quien no tiene buena relación hace mucho tiempo. "Me mandó un mensaje para el día de la madre. No sé qué va a pasar con él y ahí no había menores. Yo era adulta y fue más fuerte", aseguró ante la comparación.

wanda-nara-LAM.jpg

De esta manera, en los próximos días se sabrán cuáles son las decisiones que tomará Wanda Nara junto a Mauro Icardi y qué tanto afectarán a sus hijos.

Por lo pronto, la empresaria primero disfrutará de sus hijos, a quienes extraño mucho durante este tiempo y luego sí se encargará de tomar las medidas necesarias para solucionar los problemas.