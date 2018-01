Waze, una app que también sirve para esquivar controles

El acuerdo que presentó el gobierno de Horacio Quiroga a fines de la semana pasada con el servicio de tránsito Waze tiene su gran contraparte. Esta aplicación, que tiene como objetivo mejorar la circulación de los vehículos por la ciudad y ahorrar tiempo alertando sobre accidentes, movilizaciones, desvíos por obras y embotellamientos, es una de las más utilizadas para evadir los controles de tránsito en ciudades de todo el mundo.

La app, creada en Israel en 2008 y adquirida por Google en 2013, sirve como herramienta para que los conductores eviten ser inspeccionados por la Policía. Basta que un usuario divise a los agentes para avisar en tiempo real de su ubicación en el mapa compartido. Se puede realizar de forma anónima y sólo con acceso a un celular con datos. Lo que antes sucedía en grupos de Whatsapp para eludir multas y sanciones se hará posible de forma más compleja y precisa.

Con información cargada tanto por los gobiernos como por los propios usuarios, el teléfono móvil se convierte en uno de los mejores aliados para evitar ser detectado cometiendo actos ilícitos. Waze cuenta en Argentina con casi un millón de usuarios activos por mes y tiene más de 50 millones alrededor del mundo. La aplicación, gran machete a la hora de viajar, firmó hasta la fecha alianzas con la Ciudad de Buenos Aires, San Isidro, Morón y Salta.

Desde el Municipio capitalino adelantaron que no están preocupados por este tema. “Eso para nosotros no es algo de temer, y a lo sumo mejor porque se verá que hay muchos controles, mucha cantidad de policía y municipalidad en las calles. Igual no es una información reservada, que en un lugar haya un operativo es información pública”, indicó el Subsecretario de Planificación Urbana, Javier Soto Mellado. Comentó además que como los operativos son dinámicos y no permanecen en el mismo sitio por mucho tiempo, el riesgo es bajo.

“Ya existen aplicaciones en las que se puede poner dónde hay agentes de tránsito. Si esto nos sirve de ejercicio para ir rotando más los controles, mejor”.“Son cosas muy sencillas y que simplifican la vida cotidiana. Ahora nuestro interés con respecto a los operativos es tratar de seguir un patrón preventivo de incidentes”, dijo Javier Soto Mellado, Subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad

Preparan el formato con la impronta neuquina

El subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Javier Soto Mellado, adelantó que ya se encuentran desarrollando el formato que comenzará a utilizar Waze en conjunto con la Municipalidad, un convenio especial “porque las cargas que incorporemos nosotros van a tener una validación distinta a la de cualquier usuario. Es como una carga certificada”, explicó.

También están organizando incorporar la participación de diferentes actores para hacer más efectivo el sistema.

“Vamos a ver distintas posibilidades de asociarnos con la gente de los taxis y de los colectivos, para que puedan controlar los recorridos y nos avisen de problemas en las calles. Los distintos inspectores, la gente de obras y los de tránsito que están en las calles también van a tener la aplicación en el celular, para ir cargando directamente los incidentes que encuentren”, adelantó el funcionario municipal.

LEÉ MÁS

Quieren mejorar el tránsito con dos apps para celular