No obstante, en esta ocasión el reclamo alcanzó limites impensados al cruzar fronteras y llegar hasta Chile, Ecuador, Reino Unido, Francia, Italia y Suiza donde la pregunta fue: Where is Santiago?".

En Londres, el Comité de Solidaridad con Argentina copó la entrada de la Empajada con carteles en los que expresaron su indignación por la desaparición de una persona en democracia. También hubo otro acto organizado por el Enlace Mapuche Internacional que se manifestó delante de la tienda de Benetton, ubicada en la turística calle Regent Street londinense.

Los ciudadanos que protestaron en este país -argentinos y británicos- también entregaron una carta a la Embajada con la petición de Amnistía Internacional por Santiago Maldonado y aseguraron que enviarán una carta al Gobierno Nacional para expresar su preocupación.

