"Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto conmigo porque eso confirmaría su existencia y, por otra parte, si al final resultaba que eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza", agregó Williams.

En otro momento de la entrevista no descartó que los avistamientos de ovnis que presenció tiempo atrás sean parte de algunas alucinaciones. Al igual que reveló que fue contactado por el espíritu de la cantante "Mama" Cass, del grupo The Mamas and the Papas, quien falleció en 1974, a los 32 años.

LEÉ MÁS

¿Captan una formación de ovnis sobre la playa?

Las Ovejas apuesta fuerte al turismo con los ovnis