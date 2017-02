Y si papá lo dice... "En el fútbol chino se va a perder"

Abel Alario, el padre de Lucas, afirmó que si su hijo acepta la oferta china será un retroceso en su carrera: "Al fútbol chino no lo ve nadie", tiró.

Buenos aires.- “Al fútbol de China no lo ve nadie, si se va a jugar allá tengo miedo de que se pierda”. Abel Alario, padre de Lucas, es tal vez la referencia más importante que tiene el goleador de River para tratar de frenar la tentación que representa irse al continente asiático.

El progenitor admitió que “la propuesta es muy buena en el aspecto económico”. “Pero yo me quedaría un poco más. Él está bien en River”, manifestó a radio Continental en referencia a una oferta de un equipo chino, dispuesto a pagar los 18 millones de euros por la cláusula de rescisión del contrato cuyo 60% pertenece al club de Núñez y el restante a Colón de Santa Fe.

“El consejo que le di a Lucas fue que aguante un poco más. En lo monetario es muy buena, pero tengo miedo que se pierda futbolísticamente en China y si se va no sé si será citado a la Selección”, sostuvo Abel Alario.

Yo le dije que aguante un poquito más porque en algún momento va a aparecer algo más. Creo que dentro de poco llegará una oferta desde Europa”.

“Diferente -agregó- es el caso de Tevez. Él ya tiene una carrera hecha y va a cerrarla allá. Lucas ahora tiene la Selección y un futuro importante”.

Y en relación con la diferencia económica que podría lograr su hijo en caso de que el pase prospere, agregó: “Mi vida no me cambió con el dinero. Lo único que me cambia es su felicidad, saber que a él le va bien”.

