Ya no es imposible que un argentino llegue al espacio

Movida: Por cada euro que se invierte en la investigación espacial se ganan 18.

“El vuelo espacial humano no es necesariamente llevar a un astronauta al espacio. Hay que saber que el sector del espacio aporta mucho a la economía y que cada euro que se invierte en la industria aeroespacial vuelven a la sociedad 18 euros. Es decir, 18 veces más de lo invertido”, señaló Demaría Pesce. Y agregó: “Todo lo relacionado al espacio genera puestos de empleo, creación e innovación tecnológica y una fuente importante de nuevos conocimientos”. Este marplatense de 68 años comenzó a estudiar medicina en La Plata y se especializó en Neurología. En 1978 consiguió una beca para estudiar medicina espacial en Francia, que al comienzo era por dos años pero continuó hasta la actualidad, en donde ya intervino en 18 misiones espaciales. Por su rol de investigador, fue condecorado como Caballero de la Legión de Honor en Francia.

Víctor Demaría Pesce es un marplatense que trabaja en el ámbito de la Agencia Aeroespacial Europea (ESA).

Demaría Pesce expresó su felicidad por conocer el gran potencial de los profesionales argentinos y no descartó tener, en un futuro no muy lejano, a un compatriota formando parte de una misión aeroespacial. “La Argentina tiene un potencial enorme de profesionales; tienen una buena formación los estudiantes que llegan a Estados Unidos o Europa”, resaltó. “Estoy trabajando en un proyecto para que la Argentina tenga un rol importante en vuelos con humanos, pero no puedo revelar más en este momento”, dijo.

“Un astronauta tiene que tener un nivel de estudio de máster o doctorado con base científica y un nivel intelectual y psicológico avanzado. Una vez seleccionado se realizan exámenes y estudios durante cinco años para enviarlo al espacio con la mejor preparación posible”, resaltó. Demaría Pesce se encuentra en el país como uno de los representantes de ESA, que realizó una Jornada Espacial junto a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina (Conae) con la presencia de 500 alumnos de primaria y secundaria de la Ciudad de Buenos Aires en el Planetario porteño Galileo Galilei.