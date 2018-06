Ya tienen custodia la mujer baleada y su familia

Tras salir el miércoles por LU5 y narrar su drama, en poco más de media hora varios efectivos policiales llegaron al hospital regional, donde permanece internada, y de inmediato se le tomó la denuncia y le brindaron protección.

hospital castro rendon

El enfrentamiento ocurrió a la una de la madrugada en Valentina Sur, cuando la mujer acompañó a su hijo hasta la casa de un hombre apodado “el Bota”. Horas antes lo habían ido a buscar al hijo de la mujer cuatro hombre para matarlo.

No bien llegaron a la casa del Bota, “empezó a disparar, no sé cuántos fueron”. “Yo me paré delante de mi hijo, abrió la reja y me pegó un tiro en la pelvis. Después me apoyó el arma y me dio dos tiros en la panza”, contó la mujer que apuñaló al hombre para defenderse.

